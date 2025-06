VIDEO Gnonto più veloce di una Red Bull? La gara sull’erba è incredibile

In un pomeriggio senza precedenti, il prato di Elland Road si è trasformato in una pista da corsa, regalando uno spettacolo mozzafiato. Gnonto, più rapido di una Red Bull, ha dominato la sfida con una velocità impressionante. Chi avrà conquistato la vittoria? Scopriamolo insieme nel video e lasciamoci trasportare da questa incredibile corsa tra passione e adrenalina.

