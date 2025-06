VIDEO| Festa dei carabinieri Totaro parla ai giovani chiamati a costruire l' Italia di domani

Da 211 anni, l’Arma dei Carabinieri rappresenta il cuore pulsante della sicurezza e della lealtà in Italia. In occasione della festa, il comandante provinciale, generale Cesario Totaro, ha rivolto un messaggio emozionante ai giovani, invitandoli a diventare protagonisti di un’Italia forte, giusta e unita. È il momento di guardare al futuro con coraggio e determinazione, perché sono proprio le nuove generazioni a costruire il paese di domani.

Da 211 anni, l’Arma dei carabinieri è al servizio del Paese, della comunità con spirito di sacrificio, lealtà e senso di giustizia. Una grande storia che, oggi, viene celebrata con una cerimonia dai toni sobri e contenuti, come ha sottolineato il comandante provinciale, generale Cesario Totar,o. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - VIDEO| Festa dei carabinieri, Totaro parla ai giovani "chiamati a costruire l'Italia di domani"

Argomenti simili trattati di recente

Asino sfruttato per la festa scudetto del Napoli: sequestrato dai Carabinieri - A Napoli, un asino decorato con i colori del Napoli, simbolo della squadra, è stato sequestrato dai Carabinieri a Forcella, dopo essere stato sfruttato per festeggiamenti illeciti in vista del possibile quarto scudetto.

Ne parlano su altre fonti

L’Arma dei Carabinieri festeggia 205 anni di attività