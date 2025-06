VIDEO Festa dei carabinieri Corbellotti | Essere sempre vicini ai cittadini

In una giornata di festa e solidarietà, la Festa dei Carabinieri Corbellotti ha radunato grandi e piccini in piazza del Bacio, celebrando il 211° anniversario dell’Arma. Tra sorrisi di bambini e momenti di riflessione, il Generale Luca Corbellotti ha sottolineato l’importanza di essere sempre vicini ai cittadini. Un’occasione speciale per rafforzare il legame con la comunità e guardare al futuro con rinnovato impegno.

In piazza del Bacio, festa con i bambini delle scuole in occasione del 211esimo anno di fondazione dell'Arma. Il generale Luca Corbellotti tira le somme sulla situazione nel territorio regionale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - VIDEO Festa dei carabinieri, Corbellotti: "Essere sempre vicini ai cittadini"

Altre fonti ne stanno dando notizia