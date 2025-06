VIDEO | Expo a Osaka un video per raccontare il patrimonio naturalistico siciliano | Solo qui trovate l' universo

Scopri la straordinaria bellezza di Sicilia attraverso un video che cattura il suo patrimonio naturalistico unico e affascinante. Solo qui trovi l’universo delle meraviglie dell’isola, pronta a conquistare il mondo all’Expo 2025 di Osaka, in Giappone. Un viaggio visivo tra paesaggi inesplorati e tesori nascosti, per mostrare al mondo l’anima autentica di questa terra mozzafiato. La Sicilia protagonista, ora più che mai, pronta a brillare sotto i riflettori internazionali.

