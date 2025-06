VIDEO | Expo a Osaka la potenza delle immagini per raccontare la Sicilia | Solo qui trovate l' universo

Scopri l’incredibile magia della Sicilia attraverso immagini che conquistano e raccontano in modo unico il suo patrimonio naturale e culturale. Solo qui, puoi immergerti in un universo inedito, pronto a stupire e affascinare il mondo. Con questa rappresentazione visiva, l’Isola si prepara a conquistare il palcoscenico internazionale di Expo 2025 Osaka, portando con sé tutta la sua bellezza e vitalità. Un viaggio emozionante e tutto da scoprire che lascia il segno.

Una Sicilia in qualche modo inedita e perciò tutta da scoprire, con le bellezze del suo patrimonio naturalistico, è la protagonista del video che rappresenterà l’Isola all’Expo 2025 di Osaka, in Giappone. Il filmato, realizzato per conto dell’assessorato regionale del Territorio e ambiente con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it