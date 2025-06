Video appello di Mancini | Spero che gli aiuti entrino a Gaza prima possibile

L’ex Ct della Nazionale, Roberto Mancini, si rivolge al suo vasto pubblico sui social con un appello toccante: spera che gli aiuti umanitari possano entrare a Gaza il prima possibile. Un messaggio emozionante e carico di umanità, destinato a sensibilizzare milioni di followers e a fare la differenza in un momento di grande bisogno. Perché ogni voce conta, soprattutto quando si tratta di salva-...

L'ex Ct della Nazionale parla così al suo pubblico social (che supera il milione) in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Video appello di Mancini: "Spero che gli aiuti entrino a Gaza prima possibile"

