VIDEO | Ampliamento del campus universitario di viale Pindaro | si va verso la chiusura della fase progettuale

Il futuro del campus di Viale Pindaro si avvicina a un traguardo cruciale: la chiusura della fase progettuale rappresenta una tappa fondamentale per trasformare le idee in realtà concrete. Questo momento, intermedio ma decisivo, permette di affinare le linee guida derivanti dal Masterplan presentato a dicembre 2024, che diventeranno il punto di partenza per realizzare un ampliamento innovativo e sostenibile, capace di rispondere alle esigenze di studenti e ricercatori. E ora, il cammino verso questa nuova frontiera è pronto a partire...

Una fase intermedia che, in realtà, è la chiave di volta per arrivare a tracciare le linee guida che hanno preso le mosse dal Masterplan per l'ampliamento del campus universitario presentato a dicembre 2024. Linee guida che saranno poi il punto focale per mettere a terra il progetto definito e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - VIDEO | Ampliamento del campus universitario di viale Pindaro: si va verso la chiusura della fase progettuale

In questa notizia si parla di: Ampliamento Campus Universitario Fase

Sereno o poco nuvoloso - Dopodiché ci sarà una fase attuativa che gestirà direttamente l'ufficio tecnico di ateneo con gli appalti e tutto il resto”. Progetto di ampliamento del campus universitario di viale Pindaro “La cosa ... Lo riporta ilpescara.it

L'università presenta il masterplan di ampliamento del campus universitario - L'università "Gabriele d'Annunzio" presenterà il masterplan di ampliamento del campus universitario di Pescara di viale ... che serviranno come materiale propedeutico per dare avvio alla fase ... ilpescara.it scrive

Pescara: presentato il masterplan di ampliamento del campus Ud’A - Presentato il masterplan di ampliamento del campus universitario di Pescara ... lotti funzionali che serviranno come materiale propedeutico per dare avvio alla fase attuativa. «L’esperienza è unica ... Si legge su rete8.it