Viareggio investì e uccise il ladro che le aveva rubato la borsa | il 2 luglio l’udienza preliminare

Un episodio che ha scosso Viareggio: l'investimento fatale di Nourdine Mezgoui da parte di Cinzia Dal Pino, accusata di omicidio volontario. L’udienza preliminare si terrà il 2 luglio a Lucca, mentre si attende con tensione la giustizia per un dramma che solleva molte domande sulla legittima difesa e i limiti del comportamento umano. Restate con noi per seguire gli sviluppi di questa vicenda che tiene col fiato sospeso tutta la comunità.

Viareggio, 5 giugno 2025 – Si terrà il 2 luglio a Lucca l'udienza preliminare per Cinzia Dal Pino, l'imprenditrice balneare 65enne accusata dell'omicidio di Nourdine Mezgoui, 52 anni, marocchino, morto l'8 settembre scorso in via Coppino a Viareggio dopo essere stato investito più volte dalla donna. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, dai futili motivi e dall'uso dell'auto come arma. Secondo la ricostruzione dell'accusa, Dal Pino travolse il 52enne che poco prima l'aveva derubata della borsa: «Inseguendolo in assenza di qualsiasi pericolo per la propria e l’altrui incolumità, dopo averlo individuato mentre camminava sul marciapiede all’altezza del magazzino Cantalupi, provenendo dal retro e salendo con l’autovettura sul marciapiede, lo investiva schiacciandolo contro la vetrata». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viareggio, investì e uccise il ladro che le aveva rubato la borsa: il 2 luglio l’udienza preliminare

