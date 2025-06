Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-06-2025 ore 20 | 25

Bentrovati con l’aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Questa sera, alle 20:25 del 5 giugno 2025, si registrano importanti disagi: code sulla via del Mare per incidente all’altezza del raccordo in direzione Ostia, incolonnamenti sulla Cristoforo Colombo, e rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare. Restate con noi per gli aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per muoversi più agevolmente.

Astral infomobilità nuovamente Bentrovati con l'aggiornamento con il traffico in tempo reale un servizio della regione Lazio in apertura subito Disagi con code sulla via del mare a causa di un incidente altezza raccordo in direzione di Ostia sempre in direzione di Ostia incolonnamenti sulla via Cristoforo Colombo altra Mezzocammino e via di Acilia sul grande raccordo anulare carreggiata interna code tra Cassia bis e Salaria proseguendo tra Bufalotta e Prenestina mentre in carreggiata esterna sempre con te Traduci the Laurentina e Tuscolana Per quanto riguarda i cantieri attivi alle 22 di questa sera fino alle 6 di domani sulla A12 Roma Tarquinia per lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale viene chiuso il tratto tra Cerveteri Ladispoli e santa in direzione dell' Aurelia infine il trasporto pubblico per manutenzione programmata alla stazione di Roma Termini alcuni treni regionali del linea Roma Pescara Roma Nettuno e Roma Napoli via Formia variazioni l'imitazione di percorso bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo e la sala di Astral infomobilità in servizio della Regione Lazio