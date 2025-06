Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-06-2025 ore 19 | 40

Bentrovati con l'aggiornamento in tempo reale sulla viabilità di Roma e del Lazio alle ore 19:40 del 5 giugno 2025. Le condizioni del traffico sono intense, con disagi e code significative su diverse arterie principali. Restate con noi per aggiornamenti costanti e suggerimenti utili per muovervi nel modo più fluido possibile. Ecco cosa dovete sapere per pianificare al meglio i vostri spostamenti...

Astral infomobilità nuovamente Bentrovati con l'aggiornamento con il traffico in tempo reale un servizio della regione Lazio in apertura subito Disagi con code sulla via del mare a causa di un incidente altezza raccordo in direzione di Ostia sempre in direzione di Ostia incolonnamenti sulla via Cristoforo Colombo altra Mezzocammino e via di Acilia sul grande raccordo anulare carreggiata interna code tra Cassia bis e Salaria proseguendo tra Bufalotta e Prenestina mentre in carreggiata esterna sempre con te Traduci the Laurentina e Tuscolana Per quanto riguarda i cantieri attivi alle 22 di questa sera fino alle 6 di domani sulla A12 Roma Tarquinia per lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale viene chiuso il tratto tra Cerveteri Ladispoli e santa in direzione dell' Aurelia infine il trasporto pubblico per manutenzione programmata alla stazione di Roma Termini alcuni treni regionali del linea Roma Pescara Roma Nettuno e Roma Napoli via Formia variazioni l'imitazione di percorso bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo e la sala di Astral infomobilità in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it