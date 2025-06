Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-06-2025 ore 18 | 40

Benvenuti al consueto aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Oggi, 5 giugno 2025, alle ore 18:40, l'Astral Infomobilità segnala code e rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare e nelle zone centrali della capitale, con traffico intenso tra Aurelio, Labaro e Magliana. Restate sintonizzati per le ultime novità e consigli utili per muovervi più serenamente in città.

Astral infomobilità di Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare subito coda tra carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e Tuscolana in interna si rallenta tra Aurelio Selva Candida più avanti altezza Labaro Poi incolonnamenti tra Nomentana e allo svincolo con la Roma Teramo nella capitale della Magliana traffico rallentato per traffico intenso tra via Isacco Newton e lo svincolo con la via Cristoforo Colombo quindi i due sensi di marcia in chiusura ancora incolonnamenti sul tratto extraurbano della Salaria siamo nel tratto tra Settebagni fonte di papà a causa di un incidente in direzione di Monterotondo mentre verso la capitale code per curiosi