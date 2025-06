Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-06-2025 ore 17 | 25

Se oggi vi spostate nella zona di Roma e del Lazio, preparatevi a dover affrontare alcune criticità sulla viabilità. Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio, fornisce aggiornamenti in tempo reale sul traffico e le eventuali criticità. Tra code e incidenti, è fondamentale pianificare bene i vostri percorsi. Restate con noi per scoprire come evitare i disagi e arrivare puntuali a destinazione.

Astral infomobilità aggiornamenti sul traffico a cura di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio o partiamo subito sul grande raccordo a fare coda tratti per traffico intenso in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e Tuscolana interna si rallenta tra Nomentana e lo svincolo con la Roma Teramo poi incolonnamenti a causa di un incidente sul tratto extraurbano della via Salaria tra Settebagni e fonte di papà in direzione di Monterotondo code per curiosi in direzione opposta poi nella capitale sul viadotto della Magliana traffico rallentato per traffico intenso tra via Isacco Newton e lo svincolo con la via Cristoforo Colombo nei due sensi di marcia Infine per il trasporto pubblico per la manutenzione programmata alla stazione di Roma Termini alcuni treni regionali delle linea Roma Pescara Roma Nettuno a Roma Napoli via Formia subiranno variazioni è l'imitazione di percorso per queste le altre notizie sul nostro sito alla pagina dedicata bene tutto dalla sala e da appuntamento alla prossima edizione con Astral infomobilità in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it