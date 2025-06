Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-06-2025 ore 16 | 25

Benvenuti alla nostra consueta rubrica di aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Oggi, 5 giugno 2025 alle ore 16:25, Astral Infomobilità comunica che l’incidente sul tratto urbano della A24 in galleria Pittaluga è stato risolto, migliorando la circolazione. Tuttavia, si registrano ancora code tra Portonaccio e la tangenziale est, con traffico intenso in entrambe le direzioni. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli e consigli su come affrontare al meglio le vostre tratte quotidiane.

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto l'incidente avvenuto in precedenza sul tratto Urbano della A24 in galleria Pittaluga con codici smaltimento tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del raccordo nel senso opposto per traffico intenso Ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima ancora in corso invece l'incidente sul grande raccordo anulare carreggiata interna altezza Tuscolana con coda e tra gli svincoli Prenestina Anagnina ripercussione anche sulla diramazione Roma Sud in carreggiata esterna coda per incidente altezza Roma Fiumicino e proseguendo incolonnamenti per traffico intenso fino alla Tuscolana permane l'incidente su via Anagnina coda all'altezza in via di Campo Romano in direzione del centro si rallenta anche sulla via Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino via di Malafede in direzione di Ostia poi code per traffico intenso su via dell' aeroporto di Fiumicino tra Portuense via via delle frasche in direzione di Ostia bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it