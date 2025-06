Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-06-2025 ore 15 | 25

Benvenuti all’aggiornamento sulla viabilità di Roma e Lazio. Oggi, 5 giugno 2025 alle ore 15:25, Astral Infomobilità segnala disagi sul tratto urbano dell’A24 Roma-Teramo a causa di un incidente nella galleria Pittaluga, con code anche sul raccordo anulare. La situazione richiede attenzione, ma niente paura: restate con noi per tutte le ultime novità e consigli su come muovervi al meglio!

