Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-06-2025 ore 12 | 25

Benvenuti a un aggiornamento sulla viabilità di Roma e Lazio dell'05 giugno 2025 alle ore 12:25. Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio, vi fornisce le ultime notizie sulle condizioni del traffico. Attualmente, si segnalano code e rallentamenti sulla Roma sud e sul Raccordo Anulare, causati da incidenti e traffico intenso. Scopriamo insieme come muoverci al meglio per evitarli e garantirvi un viaggio più fluido.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla diramazione Roma sud dove un incidente causa code da Torrenova alla Raccordo Anulare verso quest'ultima un altro incidente sul Raccordo in carreggiata esterna provoca file dalla Ardeatina alla Tuscolana più avanti code per traffico intenso tra di un pali via Boccea interna si sta in fila per traffico intenso tra Prenestina e Tuscolana ci spostiamo sulla A24 tratto Urbano si sta in coda tra via di Portonaccio in tangenziale est verso questo sulla Appia cui altezza Albano Laziale verso Latina Infine per il trasporto pubblico manutenzione programmata alla stazione di Roma Termini alcuni treni regionali delle linee Roma Pescara Roma Nettuno e Roma Napoli via Formia subiranno variazioni e limitazioni di percorso da Federico Ascanio da Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento della Regione Lazio