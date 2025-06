Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-06-2025 ore 11 | 25

Benvenuti alla nostra consueta panoramica sulla viabilità di Roma e Lazio del 5 giugno 2025 alle ore 11:25. La situazione attuale mostra code e rallentamenti su diversi snodi strategici, tra cui l'A24 urbana e la tangenziale est, per garantire un viaggio più sicuro ed efficiente. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per affrontare al meglio le vostre tratte quotidiane.

sulla A24 tratto Urbano sta in fila tra via di Portonaccio tangenziale est verso quest'ultima è sulla tangenziale est code tra A24 tratto urbano e Nomentana in direzione Foro Italico ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna cosa tratti tra Casilina e Appia in esterna tra Prenestina e A24 Roma Teramo sull'Appia cosa tratti per traffico intenso da Cava dei Selci ad Albano Laziale verso Latina Infine sull'anagnina si sta in coda all'altezza di Campo Romano Verso il raccordo anulare