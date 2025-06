Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-06-2025 ore 09 | 40

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il vostro punto di riferimento per la viabilità nella regione Lazio. Oggi, alle 09:40 del 5 giugno 2025, segnaliamo alcuni disagi: un incidente sulla Roma Fiumicino, ora risolto, e un altro sulla Tuscolana con code persistenti vicino a via di Tor Vergata. Per rimanere aggiornati sulle condizioni del traffico, continuate a seguirci e pianificate i vostri spostamenti di conseguenza.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio in apertura un incidente sulla 91 Roma Fiumicino causa code tra raccordo anulare via Isaac Newton verso il centro è risolto invece un incidente sulla Tuscolana permangono Comunque coda all'altezza di via di Tor Vergata nei due sensi di marcia andiamo sul Raccordo Anulare in esterna code a tratti tra salari e Cassia bis è più avanti tra Cassia e Aurelia seguire code tra Roma Fiumicino e Pontina mentre in interna soltanto traffico intenso tra Nomentana e Appia ci spostiamo sulla A24 tratto Urbano code tra Togliatti e tangenziale est verso quest'ultima sulla Flaminia code dal raccordo a via due ponti e sulla Salaria per traffico intenso da Villa Spada del foro in entrambi i casi verso il centro infine su via Anagnina code tra via di Casal Morena e via di Campo Romano Verso il raccordo anulare ed è tutto per il momento tu da Federico Ascani da infomobilità e al prossimo aggiornamento della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it