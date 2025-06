Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-06-2025 ore 08 | 40

Benvenuti all'aggiornamento di Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio dedicato alla viabilità, per garantire un viaggio più sicuro e sereno. Oggi, alle 08:40 del 5 giugno 2025, si registrano rallentamenti sulla Pontina a causa di un incidente tra via dei Rutuli e Pomezia, con code che si estendono fino al raccordo anulare. Inoltre, sulla Tuscolana e sul raccordo ci sono congestioni che richiedono attenzione. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti e consigli utili.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio in apertura un incidente sulla Pontina che provoca code da via dei rutuli a Pomezia verso Roma e code che proseguono a tratti fino alla raccordo anulare un altro incidente sulla Tuscolana a causa coda all'altezza di via di Tor Vergata Verso il raccordo anulare e andiamo proprio sul raccordo in carreggiata esterna code tra Flaminia Aurelia seguire tra Roma Fiumicino e Pontina interna code a tratti tra nazione Roma nord Tiburtina e più avanti code per traffico intenso tra Casilina e Appia ci spostiamo sulla A24 tratto Urbano code a tratti per traffico intenso tra raccordo anulare tangenziale est In quest'ultima direzione sud a91 Roma Fiumicino code a tratti per traffico tra raccordo anulare via del Cappellaccio verso il centro sulla Flaminia code dal raccordo a via dei Due Ponti 6 sul centro così come sulla Salaria code da Villa Spada via del Foro Italico su via Anagnina si sta in fila tra via di Casal Morena e via di Campo Romano Verso il raccordo infine sulla Appia coda tra via dei Laghi e raccordo In quest'ultima direzione ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento della Regione Lazio