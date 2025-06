Via libera Inter sprint decisivo per Chivu | CM IT

L’Inter accelera senza sosta nella corsa al nuovo allenatore, con l’obiettivo di svelare il nome del successore di Inzaghi prima che la stagione entri nel vivo. Via libera a Chivu: i contatti con il suo entourage si intensificano, mentre l’attenzione rimane alta sull’allenatore del Parma. La scelta definitiva si avvicina: il futuro della panchina nerazzurra potrebbe essere scritto entro poche ore. Resta aggiornato per scoprire come evolverà questa intricata trattativa.

Le ultimissime notizie relative al futuro della panchina nerazzurra. Occhi puntati sull’allenatore del Parma: il punto della situazione Non c’è tempo da perdere. In casa Inter si sta cercando in tutti i modi di chiudere il prima possibile la pratica relativa al dopo Simone Inzaghi. Inter, via libera per Chivu: contatti intensificati con l’entourage del rumeno CM.IT (LaPresse) – Calciomercato.it La ricerca del nuovo allenatore, però, non sta procedendo in maniera spedita, come Beppe Marotta sperava: il muro eretto dal Como per Cesc Fabregas ha chiaramente complicato i piani del club nerazzurro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Via libera Inter, sprint decisivo per Chivu | CM.IT

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Zanetti a ruota libera: «Ora l’Inter la rispettano in Europa. Futuro Inzaghi e colpi di mercato? Ecco cosa faremo» - Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, si è espresso in un'intervista a ESPN sulla crescente credibilità della squadra in Europa.

Ne parlano su altre fonti

Inter, sprint per allontanare la minaccia Juve Intanto Ausilio si muove per Castro