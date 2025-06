Via libera alle passeggiate in spiaggia con il cane | accesso su tutto il litorale ravennate ma solo la mattina presto

Finalmente una buona notizia per gli amanti degli amici a quattro zampe! La spiaggia ravennate si apre alle passeggiate con il cane anche in orari e zone precedentemente vietati, offrendo nuove opportunità di divertimento e relax. Tuttavia, ci sono alcune regole da seguire per garantire un’esperienza piacevole a tutti: scopriamo insieme cosa cambierà e come prepararsi alla stagione balneare 2025.

Per la stagione balneare 2025 arriva un'interessante novità sulla riviera ravennate. Il Comune ha infatti consentito l’accesso dei cani in spiaggia, oltre che nelle sei aree dedicate (dall’alba al tramonto), anche sulla battigia e sullo specchio acqueo di tutto il litorale, ma in questo caso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Via libera alle passeggiate in spiaggia con il cane: accesso su tutto il litorale ravennate, ma solo la mattina presto

