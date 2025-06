Via Fada chiude una decina di giorni partono i lavori per rifare la rotonda sulla Flaminia

Via Fada chiude per una decina di giorni mentre partono i lavori di riqualificazione della rotatoria sulla Flaminia. Questo intervento, promosso dall’amministrazione comunale, mira a migliorare la viabilità e la sicurezza in uno dei punti nevralgici della città . Con il semaforo verde dalla prossima settimana, il progetto rappresenta un passo importante verso un ambiente più efficiente e sicuro per tutti gli utenti della strada. Restate aggiornati per scoprire come questa trasformazione influenzerà il traffico locale.

Proseguono gli interventi di riqualificazione stradale promossi dall'amministrazione comunale, con il ‘semaforo verde’ a partire dalla prossima settimana per i lavori che interessano un punto nevralgico: via Fada, all’intersezione con via Flaminia e via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Un intervento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Via Fada chiude una decina di giorni, partono i lavori per rifare la rotonda sulla Flaminia

