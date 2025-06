Via Fada chiude per una decina di giorni partono i lavori per rifare la rotonda sulla Flaminia

Via Fada chiude temporaneamente per circa dieci giorni mentre iniziano i lavori di rifacimento della rotonda sulla Flaminia. Questa importante operazione fa parte del più ampio progetto di riqualificazione stradale promosso dall’amministrazione comunale, che mira a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico. Con il via libera al semaforo verde dalla prossima settimana, si preparano a rivoluzionare uno dei punti nevralgici della città : un intervento fondamentale per il deciso futuro della mobilità urbana.

