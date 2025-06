Via Antiniana lo zolfo delle fumarole ai Campi Flegrei deteriora la strada | chiusa al traffico

A Via Antiniana, lo zolfo proveniente dalle fumarole dei Campi Flegrei sta deteriorando la strada, costringendo alla chiusura al traffico. Ma i disagi causati dal bradisismo non si limitano alle scosse sismiche: un fenomeno complesso che influisce sulla vita quotidiana e sul territorio. Scopriamo insieme come questa insidiosa attivitĂ sotterranea impatta la nostra regione e quali sono le sfide da affrontare.

Fumarola in via Antiniana a Pozzuoli il 14/06/2020