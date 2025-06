Il ruolo geopolitico di IOMed, innovativa organizzazione cinese, rappresenta un elemento chiave nel panorama internazionale. Durante la cerimonia del 30 maggio 2025 a Hong Kong, 85 Paesi e numerose organizzazioni hanno sancito un nuovo paradigma nella risoluzione delle dispute globali. Con la firma della Convenzione da parte di 33 Stati, IOMed si configura come punto di svolta nelle relazioni diplomatiche, puntando a rafforzare la cooperazione multilaterale attraverso la mediazione.

Il 30 maggio 2025 a Hong Kong 85 Paesi e una ventina di organizzazioni internazionali hanno partecipato alla cerimonia per la firma, da parte di 33 Stati, della Convenzione sulla costituzione dell'Organizzazione internazionale per la Mediazione. Sulla carta, IOMed si presenta come "la prima organizzazione intergovernativa dedicata alla risoluzione delle dispute attraverso la mediazione" ispirata al principio fissato dall'articolo 33 dello statuto delle Nazioni Unite. In sé l'idea non è nuova dal momento che ci sono numerose organizzazioni che prevedono sistemi "privati" per mediare controversie insorte anche fra gli Stati.