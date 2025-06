Veto Usa pro Israele all’Onu chi sta zitto è complice

In un mondo dove il silenzio può essere complice, l'uso del veto degli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza ONU ribadisce quanto spesso si preferisca ignorare le urla di Gaza. Mentre la sofferenza dilaga, il ritorno di Trump al potere non ha portato speranze di pace, anzi. Quattordici Paesi chiedono un intervento, ma ancora una volta il veto blocca ogni azione concreta. A questo punto, bisogna chiedersi: fino a quando la comunità internazionale rimarrà in silenzio?

Ieri, mentre nella Striscia di Gaza si continuava a morire sotto i raid israeliani, l’amministrazione Trump ha esercitato per la quinta volta il veto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, bloccando una risoluzione per il cessate il fuoco immediato e incondizionato. È il primo veto dopo il suo ritorno alla Casa Bianca. Quattordici Paesi hanno votato a favore, gli Stati Uniti hanno detto no, ancora una volta. Così i massacri continuano. A Gaza, nelle stesse ore, venivano bombardati due ospedali: l’Al-Ma’amadani e il Battista. All’Al-Ahli, già colpito otto volte, un drone israeliano ha ucciso almeno quattro persone, tra cui tre giornalisti palestinesi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

In questa notizia si parla di: Veto Israele Zitto Complice

Israele - Hamas, le news del 9 dicembre. Iran, con il veto Usa all’Onu c’è il rischio di un’"esplosione regionale" - 13:55 Erdogan, il Consiglio di sicurezza dell’Onu è il "Consiglio di protezione di Israele" Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha criticato duramente il veto degli Stati Uniti presso il ... Lo riporta repubblica.it

Israele a Erdogan, 'stai zitto e vergognati' - Non c'è Dio che ascolterà coloro che sostengono le atrocità e i crimini contro l'umanità commessi dai vostri barbari amici di Hamas. Stai zitto e vergognati!" ... Da ansa.it

Tutti contro gli Usa per il veto all'Onu, Israele ringrazia - Così il presidente palestinese Abu Mazen, citato dalla Wafa, ha definito il veto degli Usa al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla Risoluzione che "obblighi Israele a fermare la sua ... Segnala ansa.it

The Sleuth of St. James's Square ? A Masterful Mystery Collection by Melville Davisson Post