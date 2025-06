Verso il referendum oltre 321mila alle urne nella Provincia di Pisa Ecco la nostra guida

Il 8 e 9 giugno, la provincia di Pisa si prepara a vivere un momento cruciale di partecipazione democratica, con oltre 321.000 cittadini chiamati a decidere sui cinque referendum abrogativi in calendario. Un’opportunità unica per influenzare le politiche su lavoro, cittadinanza e sicurezza. Per orientarsi tra le questioni in ballo e fare una scelta consapevole, ecco la nostra guida completa, perché il tuo voto può davvero fare la differenza.

Pisa, 5 giugno 2025 – Domenica 8 e lunedì 9 giugno si terranno in tutta Italia cinque referendum abrogativi. Anche in provincia di Pisa cittadini saranno chiamati alle urne per decidere se mantenere in vigore o abrogare altrettante norme su temi centrali del lavoro, della cittadinanza e della sicurezza nei cantieri. Gli elettori della provincia chiamati al voto sono, secondo Eligendo, 321.928 elettori. Le operazioni di voto si svolgeranno su due giorni: domenica 8 giugno dalle ore 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Ogni elettore riceverĂ cinque schede, una per ciascun quesito, ognuna di colore diverso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Verso il referendum, oltre 321mila alle urne nella Provincia di Pisa. Ecco la nostra guida

Scopri altri approfondimenti

Verso il referendum, gli incontri promossi da Amnesty, Lutva e +Europa: "L’Italia è cambiata, cambiamo la legge” - In vista del referendum dell'8 e 9 giugno sulla cittadinanza, Amnesty International, Associazione Lutva e +Europa organizzano incontri ad Ancona.

Segui queste discussioni su X

Cittadinanza e diritto all’appartenenza Verso il @RefCittadinanza dell’8 e 9 giugno: una panoramica chiara e completa sul concetto di #cittadinanza Chiara Lo Bianco https://meltingpot.org/2025/06/cittadinanza-e-diritto-allappartenenza/… #referendum202 Tweet live su X

L'8 e il 9 giugno si vota su cinque referendum abrogativi. In questo video vi parlo del quinto quesito, quello sulla cittadinanza, e vi spiego perché votare Sì è un passo verso un'Italia più giusta e inclusiva. Tweet live su X