Veronesi canta vittoria al Tar ma ha perso Il Conservatorio ora chiede 190mila euro a Palazzo Chigi

Alberto Veronesi si presenta come il vincitore, ma la realtà giudiziaria racconta una storia diversa. Mentre lui esulta per aver ottenuto una vittoria simbolica al Tar Toscana, il Conservatorio “Boccherini” di Lucca ha invece prevalso sul motivo principale del ricorso, lasciando aperto un capitolo importante. È l’ennesimo esempio di come le interpretazioni possano ingannare, e di come bisogna leggere tra le righe delle sentenze per capire davvero chi ha vinto o perso.

C’è chi legge le sentenze e chi si limita agli spartiti. E poi c’è Alberto Veronesi, presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni pucciniane, che legge una sonora sconfitta a l Tar Toscana come fosse una vittoria. Peccato che a battere le mani siano solo i giornali che riprendono il suo comunicato trionfale senza leggere un rigo della sentenza, perché il Conservatorio “Boccherini” di Lucca ha vinto sul motivo principale del suo ricorso, tanto che sulla base dell’accoglimento si appresta ora a chiedere 190mila euro di danni alla Presidenza del Consiglio. Tutto comincia nel 2023 con un bando del Comitato per assegnare fondi ai “ luoghi pucciniani ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Veronesi canta vittoria al Tar ma ha perso. Il Conservatorio ora chiede 190mila euro a Palazzo Chigi

In questa notizia si parla di: Veronesi Vittoria Canta Perso

Veronesi canta vittoria al Tar ma ha perso. Il Conservatorio ora chiede 190mila euro a Palazzo Chigi - C’è chi legge le sentenze e chi si limita agli spartiti. E poi c’è Alberto Veronesi, presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni pucciniane, che legge una sonora sconfitta al Tar Toscana com ... Secondo ilfattoquotidiano.it

La giornalista della Rai si emoziona in diretta