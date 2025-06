Verde amaro a Milano solo il 37% dei residenti ha a disposizione un parco o un giardino raggiungibili a piedi e in 5 minuti

A Milano, solo il 37% dei residenti può raggiungere un parco o un’area verde in meno di 5 minuti a piedi: un dato che solleva importanti questioni di qualità della vita e salute urbana. La ricerca della rivista “Land” evidenzia come l'accesso al verde sia ancora limitato, e l’associazione Codacons Lombardia esorta l’Amministrazione comunale a intervenire con politiche più incisive per migliorare questa situazione. È ora di cambiare rotta per una città più verde e vivibile.

Milano, 5 giugno 2025 – Solo il 37 per cento delle superfici residenziali a Milano ha accesso a un’area verde, o a un parco, a una distanza media di 5 minuti a piedi. Il dato emerge da una ricerca svolta dalla rivista specializzata di pianificazione territoriale e ambiente “ Land ”. A denunciarlo è l’associazione dei consumatori Codacons Lombardia, che chiama in causa l’Amministrazione comunale. “ L’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, indica come parametro l’accessibilità di aree verdi, all’interno degli spazi urbani, entro una distanza massima di 300 metri, che è appunto la distanza percorribile a piedi in 5 minuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Verde amaro, a Milano solo il 37% dei residenti ha a disposizione un parco o un giardino raggiungibili a piedi e in 5 minuti

