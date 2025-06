Venezia le lavoratrici del sesso occupano una Chiesa e i sacerdoti s' infuriano

A Venezia, un gesto di protesta scuote il cuore del centro storico: le lavoratrici del sesso occupano una chiesa e scatenano l’ira dei sacerdoti. Il San Nicola da Tolentino, tra i flussi turistici e lo splendore del passato, diventa scenario di un'azione coraggiosa per rivendicare i diritti civili. Un flash mob che invita a riflettere sulle sfide e le istanze di chi lavora in silenzio ma ha molto da dire. La protesta continua, aprendo un dialogo necessario.

San Nicola da Tolentino, nel centro storico di Venezia. Un gran via vai di turisti, come da copione. Ma ecco che avviene qualcosa di insolito, dentro e intorno a questo splendido edificio religioso che risale al XVI-XVII° secolo, nel sestiere di Santa Croce. Un flash mob, come viene chiamato, in sostanza un blitz dimostrativo coordinato dal Comitato per i Diritti civili delle prostitute in collaborazione con European sex worker’s rights alliance. Una cinquantina di attiviste, tra canti dai testi irriverenti e look a dir poco non adatti al luogo, hanno letto passi del Vangelo di Luca con richiami al “perdono dei peccati a chi ha tanto amato” e a un riferimento all’Eucaristia sul sagrato, spezzando una pagnotta e recitando la tradizionale formula “questo è il mio corpo”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it