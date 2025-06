vendite al dettaglio in aumento ad aprile su base annua salgono anche in volume ma pesa l effetto pasqua

Aprile porta segnali positivi per il settore del commercio al dettaglio, con un aumento sia in valore che in volume rispetto all’anno precedente. La crescita del 3,7% in valore e dell’1,9% in volume riflette una ripresa incoraggiante, anche se l’effetto Pasqua ha influenzato i dati. La situazione appare promettente, ma bisogna considerare come questa tendenza possa evolversi nel prossimo futuro. La domanda ora è: cosa ci riserva il mercato?

Ad aprile, indica l’Istat, le vendite al dettaglio sono aumentate rispetto al mese dello 0,7% in valore e dello 0,5% in volume. Rispetto al mese precedente sono in aumento sia le vendite dei beni alimentari (+1,3% in valore e +0,9% in volume) sia quelle dei beni non alimentari (rispettivamente +0,2% e +0,3%). Su base annua si registra una crescita del 3,7% in valore e dell’1,9% in volume. La crescita riguarda esclusivamente il settore alimentare, trainato dagli acquisti pasquali. Sempre su base annua, le vendite alimentari sono in sostenuto aumento in valore (+8,6%) e in volume (+5,4%), mentre le vendite dei beni non alimentari sono in diminuzione (-0,4% in valore e -0,8% in volume). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it