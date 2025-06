Vendite al dettaglio ai massimi da 2023

Aprile segna un nuovo record per le vendite al dettaglio nel 2023, con crescita significativa sia in valore che in volume rispetto al mese precedente. Dopo mesi di flessione, il settore alimentare, sostenuto dagli acquisti pasquali, guida questa ripresa, soprattutto nella grande distribuzione. Tuttavia, il commercio fuori dai negozi e online evidenzia un calo. È un momento di svolta che potrebbe riddisegnare le strategie del mercato nel prossimo futuro.

11.50 Ad aprile, rispetto al mese precedente, le vendite al dettaglio risultano in crescita in valore e in volume. Su base tendenziale si registra un notevole aumento, il più alto in valore dal giugno 2023. La crescita riguarda il settore alimentare trainato dagli acquisti pasquali. Le vendite al dettaglio sono in aumento per la grande distribuzione. Si registra una variazione negativa per le vendite fuori dai negozi e online. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it