Vendemmia 2025 | la crisi di sovrapproduzione è dietro l’angolo Doc e Docg corrono ai ripari

La vendemmia 2025 si prospetta come un banco di prova per il settore vinicolo italiano, alle prese con una crisi di sovrapproduzione imminente. DOC e DOCG corrono ai ripari, adottando strategie innovative e chiedendo un confronto urgente con il Governo. Tra blocchi e tagli alle rese, il vino italiano si prepara a un anno di sfide, dove la qualità e la sostenibilità saranno le armi per affrontare un mercato sempre più imprevedibile.

Dal blocage dell'Abruzzo al taglio delle rese del Chianti Docg, passando per il blocco degli impianti. I Consorzi si preparano ad un anno di sacrifici tra giacenze alte e mercati imprevedibili. E chiedono un confronto al Governo.

In questa notizia si parla di: Docg Vendemmia Crisi Sovrapproduzione

