Vela vento leggero a Salonicco Pezzilli Torroni risalgono nei 49er tutto fermo per 49erFX e Nacra 17

La terza giornata dei Campionati Europei Open 2025 di Salonicco si è conclusa con un sorriso: il vento leggero ha permesso di portare a termine alcune delle regate maschili, mentre le prove femminili e Nacra 17 rimangono in sospeso. Pezzilli e Torroni risalgono in classifica nei 49er, dimostrando determinazione e abilità nonostante le sfide del mare greco. Un bilancio positivo che alimenta l’entusiasmo per le prossime giornate di gara, promettendo emozioni sempre più intense.

Si è appena conclusa la terza giornata dei Campionati Europei Open 2025 dei doppi acrobatici olimpici 49er e 49erFX, in corso di svolgimento nelle acque di Salonicco (Grecia). Day-3 condizionato dal vento leggero, che ha costretto gli organizzatori ad annullare tutte le regate previste per la flotta femminile 49erFX e per i Nacra 17 (classifiche che restano dunque invariate), completando solo tre prove al maschile con i 49er. Bilancio positivo in casa Italia per Lorenzo PezzilliTobia Torroni, che hanno guadagnato ben tredici posizioni salendo al 18° posto assoluto della generale (10° tra gli equipaggi europei) dopo sei regate grazie ad uno score odierno di 11-1-14 nella flotta blu con 48 punti netti, a -12 dalla zona qualificazione per la Medal Race. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela, vento leggero a Salonicco. Pezzilli/Torroni risalgono nei 49er, tutto fermo per 49erFX e Nacra 17

