Vela il pescarese Nicola Di Pilla medaglia d' argento agli Europei Optmist 2025

Il giovane talento pescarese Nicola Di Pilla si è laureato vicecampione europeo agli Ottimist 2025, una conquista che testimonia la sua dedizione e bravura nelle acque di Çesme, nel cuore del Mar Egeo. Tesserato con il Circolo Velico di Bari, Nicola ha dimostrato di essere una promessa brillante per il futuro della vela italiana, regalando emozioni e orgoglio alla sua città e alla sua regione. Un risultato che lo consacra come uno dei protagonisti emergenti del panorama velico internazionale.

Il pescarese Nicola Di Pilla è medaglia d'argento agli Europei Optimist 2025 di vela. I campionati si appena conclusi in Turchia, a Çe?me, nelle acque del Mar Egeo. Grande prestazione velica del giovane atleta di Pescara Nicola Di Pilla che è tesserato con il Circolo Velico di Bari. Un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Vela, il pescarese Nicola Di Pilla medaglia d'argento agli Europei Optmist 2025

In questa notizia si parla di: Nicola Pilla Vela Pescarese

Circolo della Vela di Bari: Nicola Di Pilla vince la medaglia d'argento al Campionato Europeo Optimist in Turchia - Il Circolo della Vela di Bari si conferma protagonista nel panorama velico internazionale: Nicola Di Pilla ha conquistato la medaglia d'argento al Campionato Europeo Optimist in Turchia, portando a casa un risultato straordinario.

Vela, il pescarese Nicola Di Pilla medaglia d'argento agli Europei Optmist 2025 - Di Pilla ha sfiorato il primo gradino del titolo europeo di appena due punti rispetto al vincitore, il turco Cengiz Eren Güvenç ... Scrive ilpescara.it

CIRCOLO DELLA VELA BARI, NICOLA DI PILLA ARGENTO AL CAMPIONATO EUROPEO OPTIMIST IN TURCHIA - Arrivano i primi risultati dalle trasferte degli atleti del Circolo della Vela di Bari impegnati in questa stagione in ... Segnala ilnautilus.it

Vela, l’abruzzese Di Pilla argento agli Europei Optimist 2025 - L’Italia è sul podio dei Campionati Europei Optimist 2025 che si sono appena conclusi in Turchia, a Çesme, nelle acque del Mar Egeo ... Da abruzzonews.eu

gara di pesca 14 giugno 1997