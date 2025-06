Vedova capo scorta Falcone | Brusca libero? Amareggiati resta un criminale

Il rilascio di Giovanni Brusca ha suscitato profonda amarezza tra coloro che hanno vissuto sulla propria pelle le tragedie delle stragi di Capaci e di altri attentati. Le parole della vedova del capo scorta Falcone risuonano come un grido di dolore e frustrazione, sottolineando come la giustizia sembri ancora lontana da una piena realizzazione. La questione non riguarda solo la legge, ma il senso stesso di veritĂ e riscatto.

(Adnkronos) – Il ritorno in libertĂ di Giovanni Brusca "ci amareggia molto, moltissimo. Questa non è giustizia per i familiari delle vittime della strage di Capaci e di tutte le altre vittime. Lo so che è stata applicata la legge ma è come se non fosse mai successo niente.".

Tina Montinaro, vedova di Antonio Montinaro, capo scorta di Giovanni Falcone