Vede i carabinieri e scappa | ha più di 20mila euro di cocaina nelle mutande

Un colpo di scena che lascia senza parole: un uomo di origini marocchine, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di sfuggire ai carabinieri a Cigole portando con sé più di 20.000 euro di cocaina nascosta nelle mutande. La sua fuga si è conclusa con un arresto che mette in luce ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro il narcotraffico. Questa vicenda ci ricorda come la criminalità sia sempre in agguato, ma la giustizia non molla mai.

È stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio il 41enne di origini marocchine fermato martedì sera a Cigole dai carabinieri della stazione di Manerbio. Già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di 211 grammi di cocaina. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Vede i carabinieri e scappa: ha più di 20mila euro di cocaina nelle mutande

