Vasseur rilancia la Ferrari | nuova svolta per la SF-25

Insomma, è un momento di sfida e di rinascita per la Ferrari, che con Vasseur al timone guarda a una nuova svolta per la SF-25. Dopo un inizio di stagione complicato, il team punta a rilanciare le proprie ambizioni di titolo, affrontando con determinazione le difficoltà e puntando su innovazione e strategia. La strada è ancora lunga, ma la passione e la voglia di riscatto sono più forti che mai.

Vasseur rilancia la posizione della Ferrari: il team principal della scuderia ha evidenziato il problema della SF-24 Dopo la buona chiusura di 2024, in Ferrari l’obiettivo era quello di lottare per il titolo mondiale di questa stagione. Dopo 9 gran premi, le Rosse sono seconde tra i costruttori, ma senza aver raccolto neppure una vittoria (3 podi, tutti con Charles Leclerc) e distanti 197 punti dalla dominante McLaren Mercedes. Insomma è un momento complicato per il Cavallino Rampante, che sembra costretto anche quest’anno a spostare la speranza di tornare a vincere il mondiale alla stagione successiva. 🔗 Leggi su Sportface.it