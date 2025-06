Vasseur | la Ferrari di quest’anno non è una macchina difficile è sensibile

Vasseur, il team principal della Ferrari, analizza con chiarezza e determinazione le sfide della monoposto di quest’anno. La vettura, più sensibile che difficile, richiede un equilibrio fine tra potenza e gestione. Dopo un inizio complicato, i segnali di miglioramento sono evidenti, ma la strada verso la perfezione è ancora lunga. La domanda che tutti si pongono ora è: riuscirà la Ferrari a risalire la china e a riconquistare la vetta?

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha rilasciato una lunga intervista a “ La Stampa ” in cui ha fatto il punto della situazione in casa Maranello. Le parole di Frederic Vasseur. L’inizio della stagione 2025 di Formula 1 per la Ferrari non è stato esaltante. Ma nelle ultime gare si è intravisto qualche segnale di miglioramento. «Sul passo più o meno siamo lì. La caratteristica di questa macchina è che soffre molto di più in qualifica che in gara. In modo più marcato dello scorso anno. A Gedda la pole era lontana tre decimi, poi nel Gp siamo stati i più veloci. A Imola il sabato non eravamo da nessuna parte e il giorno dopo abbiamo rimontato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it