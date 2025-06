Vasile Frumuzache il killer di Denisa Adas confessa | Ho ucciso un’altra donna Trovati i resti

Vasile Frumuzache, il killer di Maria Danisa Adas, ha fatto una terribile rivelazione: ha ucciso un'altra donna, e i resti sono stati ritrovati nelle vicinanze. La scoperta sconvolgente si aggiunge al quadro inquietante di un’indagine che sta scuotendo l’intera comunità. L’identificazione della vittima e i dettagli di questa nuova tragedia stanno emergendo, lasciando tutti con il fiato sospeso. La verità, più oscura che mai, sta venendo a galla.

Sono stati ritrovati i resti di un’altra donna dopo la confessioni di Vasile Frumuzache, il killer di Maria Danisa Adas, la 30enne scomparsa da Prato lo scorso maggio e per la quale l’omicida ha ammesso di essere il suo assassino. Il cadavere è stato ritrovato su indicazione del reo confesso: era stato nascosto più o meno nella stessa zona nel territorio di Montecatini Terme dove è stato trovato il corpo decapitato di Adas. Per l’identificazione certa sarà disposto un esame del Dna. Il 32enne romeno è stato nuovamente interrogato oggi, giovedì 5 giugno, a 24 ore dal primo interrogatorio in cui aveva fatto le prime ammissioni sul delitto della escort anche lei romena. 🔗 Leggi su Open.online