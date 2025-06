Vasile Frumuzache confessa il femminicidio di Maria Denisa Adas Paun chi è la guardia giurata di Monsummano

Un tragico episodio scuote Monsummano: Vasile Frumuzache, una guardia giurata di 32 anni con due figli e una moglie, ha confessato il femminicidio di Maria Denisa Adas Paun. Scopriamo insieme i dettagli di questa drammatica vicenda e il volto nascosto dietro la tragedia.

Guardia Giurata, due figli, una moglie. Ecco chi è Vasile Frumuzache, il 32enne reo confesso del femminicidio di Maria Denisa Adas Paun.

Vasile Frumuzache, il killer di Denisa confessa l'omicidio di un'altra donna: «L'anno scorso ho ucciso anche Ana Maria Andrei» - Vasile Frumuzache – presunto assassino di Denisa Maria Adas (romena di 30 anni scomparsa nella notte tra il 15 e il 16 maggio 2025 da un residence di Prato dove accoglieva i suoi clienti ... leggo.it scrive