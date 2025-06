Vasco Rossi conquista Firenze | 65mila in delirio nella notte rock Via con la Vita spericolata

Vasco Rossi conquista Firenze con una performance epica che ha fatto vibrare il cuore di 65.000 fan entusiasti. La notte si è trasformata in un rito collettivo, una celebrazione di musica, passione e libertà al Visarno Arena. Il Komandante ha dimostrato ancora una volta perché è un’icona intramontabile, portando sul palco il suo spirito ribelle e la sua poesia. E stasera, 6 giugno 2025, si replica: un'altra serata da sogno che entrerà nella leggenda.

L'urlo dei 65.000, alla Visarno Arena: Vasco Rossi è un rito collettivo, un manifesto umano, un faro di luce accesa nella notte del mondo. Il Komandante invade Firenze per la prima delle due serate sold out che trasformano il Parco delle Cascine nel tempio della musica italiana. E lo ha fatto a modo suo: con potenza, poesia e uno show che è insieme pelle, cuore e filosofia. E stasera, 6 giugno 2025, si replica L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Vasco Rossi conquista Firenze: 65mila in delirio nella notte rock. Via con la “Vita spericolata”

In questa notizia si parla di: Vasco Rossi Conquista Firenze

