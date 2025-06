Vasco Rossi a Firenze | Una gioia essere qui dopo tre anni La scaletta del concerto

È arrivato il grande giorno: Vasco Rossi torna a incantare Firenze dopo tre anni di attesa. La Visarno Arena si prepara ad accogliere un evento memorabile, tra emozioni e musica senza tempo. Oggi e domani, 5 e 6 giugno 2025, la città si trasforma nel cuore pulsante dell’estate con il ritorno del rocker di Zocca. Prepariamoci a vivere momenti indimenticabili insieme a uno dei miti della musica italiana.

È arrivato il grande giorno. Il concerto di Vasco Rossi alla Visarno Arena di Firenze oggi e domani, 5 e 6 giugno 2025, è uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate fiorentina. Il cantante è arrivato all'aeroporto di Peretola alle 13 di oggi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Vasco Rossi a Firenze: “Una gioia essere qui dopo tre anni”. La scaletta del concerto

