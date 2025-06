Varese la Meta System salvata da un fondo tedesco | nessun licenziamento per i 250 dipendenti dello stabilimento di Mornago

Varese si illumina di una nuova speranza: il futuro di Meta System, leader nella produzione di componenti elettrici per auto, è stato assicurato grazie all'intervento del fondo tedesco Certina. La decisione del tribunale di Bologna ha salvaguardato i 250 posti di lavoro nello stabilimento di Mornago, evitando licenziamenti e garantendo continuità a un settore strategico per l’economia locale. Un esempio di come l’Europa possa ancora trovare soluzioni efficaci per rilanciare le eccellenze italiane.

Varese, 5 giugno 2025 – Si conclude il salvataggio del Gruppo Meta System – il colosso specializzato nella realizzazione di componenti elettrici per il settore auto, fra cui schede per le batterie delle auto elettriche – con la decisione dell'aggiudicazione dell'azienda al fondo tedesco Certina da parte del tribunale di Bologna. Ieri, infatti, Certina ha depositato una proposta di acquisto all'asta indetta dal tribunale, quale unica azienda a partecipare al bando. Varese, la Metasystem precipita di nuovo nella crisi e i 250 dipendenti scioperano a oltranza. I sindacati contro la proprietà cinese: “Impegni di rilancio disattesi” La notizia è stata ufficialmente comunicata, non senza un sospiro di sollievo, dai rappresentanti sindacali del settore metalmeccanico delle tre confederazioni Cgil, Cisl e Uil in una nota congiunta: " Per gli oltre 500 addetti della Meta System, che ha diversi impianti a Reggio Emilia e uno a Mornago, in provincia di Varese, con 250 dipendenti, sarà garantito il passaggio alla nuova azienda per tutte e tutti, grazie all'accordo sindacale stipulato da Fim Fiom Uilm". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Varese, la Meta System salvata da un fondo tedesco: nessun licenziamento per i 250 dipendenti dello stabilimento di Mornago

