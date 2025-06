Varata Lorkinos ammiraglia dell’accessibilità nel Golfo di Napoli

Lorkinos, l'ammiraglia dell'accessibilità nel Golfo di Napoli, trasforma un peschereccio sequestrato in un faro di inclusione e innovazione. Questa estate, la nave diventerà un vivace centro di cultura, sport e socialità, aperto a tutti e privo di barriere. Un progetto che dimostra come, con creatività e solidarietà, si possa costruire un mondo più equo e accogliente per ogni individuo.