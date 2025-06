Vannacci contro i falsi puritani della sinistra | cosa ricorda a Schlein e Landini

In un panorama politico spesso diviso, Roberto Vannacci si schiera con fermezza contro i falsi puritani della sinistra e invita all’astensione consapevole dal referendum dell’8-9 giugno. Con un messaggio chiaro e deciso, l’europarlamentare leghista sottolinea come il diritto di non votare sia un gesto legittimo e rispettabile, ricordando a Schlein e Landini l'importanza di rispettare le scelte individuali e il valore del voto come strumento di libertà.

"Referendum delendum est. Io il prossimo fine settimana farò tutto il possibile per far fallire questo referendum e quindi non andrò a votare, e lo dico a voce alta". L'europarlamentare e vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci, non nasconde la sua posizione rispetto ai quesiti referendari su lavoro e cittadinanza dell'8 e del 9 giugno e, anzi, sottolinea che l'astensione è un diritto di tutti. "Nonostante gli ingiustificati sproloqui di questa ipocrita sinistra, non andare a votare per far fallire un referendum è un diritto di ogni cittadino che applica la strategia che più ritiene opportuna per far valere le proprie ragioni e per far vincere il 'no' anche tramite il non raggiungimento del quorum", dichiara in un'intervista concessa ad Affaritaliani. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vannacci contro i "falsi puritani" della sinistra: cosa ricorda a Schlein e Landini

In questa notizia si parla di: Vannacci Sinistra Falsi Puritani

