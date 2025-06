valter matassoli celebra la storica promozione in a3 della volley libertas osimo

Valter Matassoli, leggenda della pallavolo osimana, ha vissuto un momento di pura emozione celebrando la storica promozione in A3 della Volley Libertas Osimo. Da giocatore a allenatore e ora dirigente, la sua passione ha scritto un nuovo capitolo di successo. La gioia e la commozione si riflettono nel suo volto: un traguardo che segna un’epoca e apre nuove sfide per il futuro della pallavolo locale. Ed è proprio questa passione che rende questa vittoria ancora più speciale.

Gioia e commozione per Valter Matassoli, un'icona della pallavolo osimana che ha festeggiato da dirigente (direttore generale) una promozione in A3 maschile poco più di una settimana fa con la 'sua' Osimo dopo essere stato protagonista nella prima lettera dell'alfabeto nel volley da giocatore e da allenatore. "Sono commosso e contento per questa cosa immensa che abbiamo fatto, un qualcosa di storico per un progetto di crescita della pallavolo osimana in questi anni oltre che del settore giovanile" dice il dg della Volley Libertas Osimo, classe 1953. Una delle rarissime realtà osimane in A. "In A ci siamo noi e la scherma".