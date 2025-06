Valmotone dopo il consiglio comunale scoppia il caos Intervengono le forze dell' ordine

Dopo il consiglio comunale di Valmontone, dove si è approvato il nuovo regolamento, l’atmosfera si è improvvisamente scaldata trasformandosi in una vera e propria rissa. La tensione, palpabile fin dal termine della seduta, ha richiesto l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine per riportare la calma. Un episodio che scuote la comunità locale e mette in discussione il clima di dialogo tra cittadini e amministrazione. La situazione è ora sotto controllo, ma lascia molte domande aperte sul futuro del dialogo civile nella città.

C'è voluto l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la calma subito dopo il consiglio comunale di martedì scorso nel tardo pomeriggio a Valmontone (Roma). In pratica appena termina l'assise in cui si è votato il regolamento comunale si è accesa discussione che è degenerata in una rissa. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Valmotone, dopo il consiglio comunale scoppia il caos. Intervengono le forze dell'ordine

