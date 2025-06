Valmet annuncia 23 licenziamenti Ma si tratta a oltranza per evitarli

Valmet, gigante finlandese dell’industria, annuncia 23 licenziamenti ma tenta di evitarli a tutti i costi. L'incontro tra vertici e sindacati a Mugnano di Lucca si conclude con un passo avanti: i tagli si riducono a 19, ma il sogno ‘zero’ rimane ancora lontano. La trattativa, aperta da maggio per una riorganizzazione globale, si prospetta lunga e difficile, mentre lavoratori e rappresentanze continuano a lottare per salvaguardare il proprio futuro.

Valmet, fumata grigia per il secondo incontro tra i vertici del colosso finlandese e la rappresentanza sindacale unitaria dello stabilimento di Mugnano a Lucca. I licenziamenti oggi sono infatti scesi da 23 a 19 unità, ma resta ancora ben lontano l’obiettivo ‘zero’ sognato dalla Rsu. Il tavolo della trattativa si era infatti aperto lo scorso 26 maggio dopo l’annuncio da parte della multinazionale di una nuova riorganizzazione su scala globale, con la previsione di 1150 esuberi a livello mondiale. A preoccupare i lavoratori lucchesi, anche la "mancanza di un piano industriale chiaro" per quanto riguarda le prospettive occupazionali, gli investimenti e il consolidamento dell’azienda sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Valmet annuncia 23 licenziamenti. Ma si tratta a oltranza per evitarli

