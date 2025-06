Valichi alpini riapre anche il Gavia | via alla stagione estiva dei grandi passi alpini

L’arrivo dell’estate porta con sé l’emozione di esplorare i maestosi passi alpini, e il Valico Gavia si appresta a riaprire le sue porte, pronto a regalare panorami mozzafiato e avventure indimenticabili. Dopo l’apertura del versante valtellinese e del rifugio Bonetta, il tratto tra Sant’Apollonia e il Gavia sarà transitabile da domani, segnando l’inizio di una stagione ricca di scoperte su alcune delle strade più iconiche delle Alpi.

Ponte di Legno (Brescia) – il Passo Gavia sta per tornare completamente agibile. Mentre il versante valtellinese della statale 300 è già aperto dal 4 giugno insieme al rifugio Bonetta, il tratto che collega Sant’Apollonia di Ponte di Legno al valico sarà, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, transitabile da domani 6 giugno. Il terzo collegamento diretto per la Valtellina oltre ad Aprica, transitabile tutto l’anno e al Mortirolo, già aperto, tornerà operativo grazie al lavoro della ditta incaricata della manutenzione che in queste ore sta completando gli ultimi interventi di messa in sicurezza. Questa mattina è in programma un sopralluogo tecnico, dopo il quale Anas deciderà ufficialmente la riapertura, revocando l’ordinanza di chiusura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it