Valentino Rossi la dedica commuove | foto dall’ospedale

L’emozione è palpabile nel mondo delle due ruote: dopo l’incidente a Suzuka, Luca Marini riceve un messaggio di speranza e affetto, immortalato in una foto dall’ospedale. La dedica di Valentino Rossi, simbolo di solidarietà e stella guida per molti, commuove i fan e testimonia la forza del supporto tra piloti. In un momento difficile, la passione e il legame tra campioni si rivelano ancora più forti. La ripresa di Marini rappresenta un importante passo avanti verso il ritorno in pista.

Luca Marini è ancora ricoverato dopo l’incidente di Suzuka. Dall’ospedale arriva la foto con la dedica, Marini migliora. È stato un momento davvero difficile per Luca Marini, protagonista suo malgrado di una terribile caduta sul circuito di Suzuka. Il pilota della Honda, classe 1997, si trovava in Giappone per testare la CBR 1000 in vista dell’edizione 2025 della celebre 8 Ore, una gara che rappresenta un capitolo importante nella storia del motociclismo endurance. Appena dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, infatti, Marini aveva deciso di valutare seriamente la partecipazione a questa competizione, ma le cose sono andate in tutt’altra direzione. 🔗 Leggi su Sportface.it

